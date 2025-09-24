Mychel Sánchez se lució con un póker de victorias en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre se realizó una jornada hípica de diez carreras en el hipódromo de Parx Racing, en la cual el jinete zuliano firmó siete montas para cuatro triunfos, números que lo mantienen como el actual líder en la temporada, que lo pone a la puerta de un nuevo título en el circuito de Filadelfia.

El jockey venezolano Mychel Sánchez quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense ganó desde la primera hasta la tercera carrera del programa consecutivamente, luego regresó en plan victorioso para ganar la octava de la jornada para coronar el “Grand Slam” del día, el cual le permite sumar 215 triunfos en la presente campaña en EE. UU, y producción que sobrepasa los $8 millones.

Parx Racing: Mychel Sánchez camino a otra gran temporada

Mychel Sánchez inició con el triunfo en la primera del programa a bordo de Emily’s on Fire, presentado por Michael Pino, el cual registró un tiempo de 1:17”4 para los 1.300 metros, para arrojar un dividendo de $4.80 a ganador, $3.00 el place y $2.40 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la segunda carrera en el lomo de Cruise Missile, ensillada por Robert Mosco. El ganador detuvo el crono en 1:41” exactos para 1.600 metros. Pagó un dividendo de $2.40 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el Show. Prueba que se corrió por reclamo de $26.000. La ganadora corrió con los colores de Jack Armstrong.

Mychael Sánchez, consiguió el “Hat-tricks” por intermedio del ejemplar Got Game, ganador de una prueba valorada en $26.000 en la tercera carrera de la jornada establecida en Parx Racing. Esta linajuda corredora abonó $2,60 a ganador y dejó crono de 1:42”4 para 1.800 metros en pista fangosa.

El “Grand Slam” lo completó en la octava de la cartelera con la gran favorita de la prueba Date Night Kisses, con un pago en la taquilla de $3.40 por ganador. El crono agenciado por la pensionada de Jamie Ness fue de 100” para 1.600 metros en pista de arena enlodada.

Mychel Sánchez, para la jornada de este miércoles tiene cinco compromisos en Parx Racing y dos en Penn National, según Equibase. A partir del jueves se establecerá en Laurel Park, donde contará con 12 compromisos de monta.