¡La hípica global está de duelo! Wootton Bassett ha fallecido

Un día triste para el mundo de los caballos de pura sangre y las carreras, pues despedimos a Wootton Bassett. Aunque se fue demasiado pronto, deja un legado que brillará en Curragh durante generaciones. Su brillantez perdura a través de campeones como Al Riffa, Bucanero Fuerte, Henri Matisse, Whirl entre otros nombres que iluminaron el territorio europeo y más allá de sus fronteras.

Wootton Bassett una leyenda como purasangre de carreras

Wootton Bassett, uno de los mejores sementales más prometedores del mundo, falleció inesperadamente a los 17 años. Su muerte prematura, mientras se encontraba de servicio en Australia, se anunció en el sitio web de Coolmore el 23 de septiembre en una publicación que indicaba que el caballo tras sufrir una asfixia y posteriormente desarrollar una neumonía aguda que se deterioró rápidamente.

A pesar de la atención constante de un equipo veterinario dedicado, supervisado por el Dr. Nathan Slovis del Instituto Médico Equino Hagyard en Kentucky, no fue posible salvarlo. Según el comunicado. Su desaparición supone un duro golpe tanto para Coolmore como para la industria mundial de la sangre pura y pone fin a una historia de pobreza a riqueza verdaderamente notable, es única.

Wootton Bassett, debutó con una camada de 23 potros, que sería un desastre para la mayoría de los sementales, pero de entre ese número surgió un auténtico campeón en la figura de Almanzor. Fue coronado como el mejor caballo de 3 años de Europa tras arrasar en el Prix du Jockey Club (G1), el Irish Champion Stakes (G1) y el Champion Stakes (G1) de 2016.

Almanzor no fue la única estrella de las primeras generaciones más pequeñas de Wootton Bassett, con los ganadores del grupo 1 Patascoy y Wootton emergiendo de su tercera, y Audarya, ganador de la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1T) 2020 y del Prix Jean Romanet (G1), emanado de su cuarto.

Entonces, en agosto de 2020, llegó la noticia que catapultaría su carrera como semental a un nivel astronómico. La decisión de Coolmore de comprar Wootton Bassett del Haras d'Etreham no debió de ser barata, pero rara vez había un día en que no pareciera una inversión bien hecha.

Su tarifa se duplicó con creces, alcanzando los 100.000 € en su primera temporada en Irlanda, y como era de esperar, se vio inundado de yeguas. Su primer libro, concebido en Coolmore, contaba con 234 potros, y los resultantes arrasaron en cuanto llegaron al hipódromo.

Esa primera generación de ejemplares criados en Irlanda produjo 10 ganadores de grupo juveniles, superando el récord anterior (siete) en poder conjunto de Danehill y Galileo.

Durante su etapa en Coolmore, se convirtió en un semental de clase mundial, con 25 ganadores de Stakes y seis de Grupo 1 de sus actuales generaciones de dos y tres años, concebidos en Irlanda. Entre ellos se incluyen los hijos Camille Pissarro y Henri Matisse, múltiples ganadores de Grupo 1, así como la potranca Whirl, también ganadora de Grupo 1 esta temporada.

Su actual generación de dos años en Europa ya incluye seis ganadores de Grupo. Albert Einstein, quien derrotó al posterior ganador de Grupo 1, Power Blue, en el Marble Hill Stakes, Grupo 3, es considerado por Aidan O'Brien y Ryan Moore como uno de los mejores dosañeros jamás vistos en Ballydoyle.

Dos potros más, Constitution River y Puerto Rico, han ganado carreras del Grupo 2 en las últimas semanas, mientras que dos potras, Composing y Beautify, obtuvieron el mismo puntaje. Los valiosos clientes de Coolmore tienen tres generaciones más en proceso, la primera de las cuales se subastará en las subastas de yearlings en las próximas semanas.

En Australia, su primera generación se destaca por el subcampeón del Golden Slipper de este año y primer potro en casa, Wodeton, que se alinea en el Grupo 1 Golden Rose Stakes este fin de semana para Chris Waller.

Otro miembro de esta cosecha, Poker, aún no competido, se convirtió en el potro más caro en la historia de las ventas europeas cuando fue comprado por Amo Racing por 4,3 millones de guineas en el Libro 1 de la Venta de Yearlings de Tattersalls de octubre del año pasado.

Al momento de su fallecimiento, su récord se sitúa en 127 participantes en carreras de stakes, lo que le otorga una impresionante tasa de éxito de caballos de tipo negro a corredores del 15,7 %. De esos 127, 50 han ganado en grupo, mientras que 16 de ellos han ganado al más alto nivel.

Wootton Bassett cubrió la última temporada de cría con un precio máximo de 300.000 €, y los registros de Weatherby muestran que cubrió 206 yeguas, incluidas 113 (55%).