El sindicato de jinete expulsará y suspenderá a agremiados por montar en Remington Park

Esta mañana se dio a conocer la noticia que el sindicato de jinetes en su cuenta de “X” Jockeys’ Guild, emitió una carta donde indica que el Gremio de Jinetes votó para imponer acciones disciplinarias a los jinetes que aceptaron monturas y compitieron el 4 y 5 de septiembre en Remington Park después de que la organización había pedido a los jinetes que no aceptaran monturas en la pista de Oklahoma City.

El Jockey’ Guild se hace sentir con sus agremiados

El Gremio informó que, a finales de agosto, 26 jinetes, tanto miembros como no miembros del Gremio, decidieron individualmente no aceptar monturas en protesta por una disputa con la Asociación de Carreras de Pura Sangre de Oklahoma, en la que los jinetes solicitaban un aumento en las tarifas por monturas vencidas. El Gremio indicó que, a pesar de estas decisiones, varios jinetes aceptaron monturas y compitieron en las carreras del 4 y 5 de septiembre en Remington.

Ambas carreras se vieron afectadas debido a que las 18 carreras promediaron menos de cinco participantes e incluso vieron un walkover en la tercera carrera el 4 de septiembre cuando Hard Gold Fue el único que salió en una carrera de reclamo de una milla. El Gremio anunció una resolución de la disputa el 4 de septiembre. Video publicado por Paulick Report.

En un comunicado del 23 de septiembre, el Gremio dijo que su junta decidió sancionar a los miembros que corrieron en esas fechas en Remington.

La carta expresa: "La junta directiva del Gremio se reunió y, tras revisar y considerar sus estatutos, determinó que las acciones de dichos jinetes constituyeron una conducta perjudicial para la colonia de jinetes de Remington Park y un comportamiento perjudicial para los objetivos del Gremio", declaró el Gremio en un comunicado. "La junta decidió por unanimidad imponer medidas disciplinarias, incluyendo expulsiones y suspensiones, a los jinetes que aceptaron y montaron caballos los días 4 y 5 de septiembre en Remington Park.

"Como resultado, dichas personas ya no recibirán los beneficios asociados con la membresía del Gremio, incluidos los beneficios por discapacidad temporal, el seguro de vida, muerte accidental y desmembramiento, la representación y los beneficios de reembolso de atención médica que los miembros calificados del Gremio reciben como resultado de los acuerdos entre el Gremio y los hipódromos participantes".

El Gremio comunicó lo siguiente: desde 2010, los jinetes de caballos pura sangre en Oklahoma no han tenido un incremento por las cuotas de montas perdedoras. En 2023, cesaron de recibir los incentivos de los Criadores de Oklahoma que estaban incluidos en las bolsas de premios y han tenido que abonar cuotas individuales a la Autoridad de Integridad y Seguridad Hípica por cada monta. Luego de extensas negociaciones, en Oklahoma, la TRA y el Gremio pactaron el 4 de septiembre los términos de un acuerdo trienal sobre las tarifas de monta. Este acuerdo incluía una cuota mínima de $100 para una monta perdedora y un incentivo por ocupar el cuarto lugar.