Book'em Danno con Paco López se ganó el Forego Stakes (G1) en Saratoga

Una buena prueba selectiva de grado se vivió este sábado 23 de agosto en el Saratoga Race Course, al disputarse el Forego Stakes (G1) para ejemplares de cuatro y más años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) en arena, a la altura de la duodécima competencia de la cartelera del circuito de Nueva York.

Hay que resaltar que este Graded Stakes es una clasificatoria directa para la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), el cual se correrá en Del Mar.

Book’em Danno Graded Stakes Pase para la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) Saratoga

El ganador fue para Book’em Danno (número 4), conducido por el látigo mexicano Paco López, entrenado por Derek Ryan que, desde el momento de la partida estuvo cerca de los punteros Most Wanted y Hold My Bourbon (número 10), pero por un momento retraso en las posiciones y en la recta final, su jinete Paco López lo llamó a correr por una tercera línea por fuera.

Sin embargo, Book’em Danno no aguantó el acoso de Scotland (montado por el venezolano Junior Alvarado) que corría mucho por fuera y aun así terminó de cruzar al espejo en franca ganancia a 1 cuerpo de ventaja.

Los parciales fueron de: 22’’63 para 400, 44’’85 para 800, 1:09’’40 para 1.200 metros y terminó en 1:22’’43 para el tiro de 1.400 metros.

El resto de los ejemplares en llegar fueron: Scotland (número 8) segundo, Crazy Mason (número 6) tercero, Doc Sullivan (número 11) cuarto y cerró en la pizarra Most Wanted (número 1).

El conducido por el mexicano López fue primer favorito para Gaceta Hípica y abono dividendo de $3,80 a ganador, $2.60 el place y $2,30 el show.

Con esta victoria Book’em Danno entra directo a la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) que se disputará en el hipódromo Del Mar del 31 de octubre al 1ro de noviembre.