El Ballerina Stakes (GI) se lo lleva la yegua Hope Road en gran performance

La emoción en el hipódromo de Saratoga se mantiene en pleno desarrollo. Y ya a la altura de la undécima carrera, se disputó el prestigioso Ballerina S. (G1), un evento clave con un recorrido de 1,400 metros y una sustanciosa bolsa de 500 mil dólares. La carrera no solo prometía un gran premio en efectivo, sino también el codiciado pase directo a la Breeders' Cup Fillies and Mare Sprint.

Aunque en principio se inscribieron nueve competidoras, siete de ellas se dieron cita en la pista tras los retiros de los ejemplares con los números 1 y 6. Fue la yegua Hope Road quien se alzó con la victoria. Bajo una conducción magistral del jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, la yegua no solo se impuso a un nutrido grupo de maduras, sino que también consiguió una valiosa reivindicación a su reciente campaña. Con este triunfo, Hope Road demuestra su talento para competir en el máximo nivel y asegura su presencia en el evento cumbre del hipismo, la Breeders' Cup.

La Pericia de Ortiz Marca la Diferencia: Ballerina Stakes Saratoga

La carrera tuvo un desarrollo fascinante. El liderato lo mantuvo en todo momento la yegua Scylla, que con la monta de Flavien Prat intentó un triunfo de extremo a extremo. Sin embargo, la inteligencia del boricua Ortiz se puso de manifiesto. El jinete esperó el momento perfecto para atacar en la recta final. Con una estrategia impecable, Ortiz hizo pasar a Hope Road de manera fácil, a pesar de que el ejemplar se cargó ligeramente hacia adentro en los últimos metros, sin que esto afectara el resultado.

Los parciales oficiales de la carrera fueron 22.1 para los 400 metros, 44.2 para los 800 y 68.2 para los 1,200 metros, con un tiempo final de 81.4 segundos. Hope Road dejó a Scylla en el segundo lugar, a Majestic Ooops en el tercero, Brightwork en el cuarto y My Mane Squeeze cerró la pizarra.

Con este triunfo, la yegua castaña suma su quinta victoria en 12 presentaciones para los colores del Stud "Cicero Farms LLC" y el entrenamiento del excelso Bob Baffert. El dividendo en taquilla fue de $6.10 a ganador, $4.10 para Place y $3.10 para Show.

Para José Luis Ortiz, esta victoria significa la tercera de la tarde y su segundo Stakes del día, lo que eleva su cuenta a 21 pruebas de grado en lo que va de este año.

Rumbo a la Breeders' Cup: Saratoga Estados Unidos Del Mar

La emocionante jornada que se lleva a cabo este sábado en Saratoga demostró, una vez más, por qué este hipódromo se mantiene como uno de los más importantes del mundo. Con Thorpedo Anna y Hope Road que fueron capaces de asegurar sus pases a la Breeders' Cup, el escenario está listo para una de las batallas hípicas más esperadas del año en Del Mar.

Las victorias de estos ejemplares no solo confirman su estatus de élite, sino que también nos dan un adelanto de lo que será una temporada de otoño llena de dramatismo y de grandes desafíos en las respectivas pruebas en donde irán inscritos.