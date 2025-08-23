Imparable: José Luis Ortiz se lleva los $400.000 del Lake Placid Stakes (G2) en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 23 de agosto se disputó el Lake Placid Stakes (G2), a la altura de la séptima competencia de la programación de Saratoga Race Course situado en Nueva York cuyo llamado fue para potrancas de 3 años, en distancia de la milla en pista de grama y con una premio a repartir de $400.000.

Jose Luis Ortiz: May Day Ready Lake Placid Stakes (G2) Saratoga

La ganadora fue para la tresañera May Day Ready (número 3) conducida por el jinete estelar José Luis Ortiz y presentada por Joseph Lee y fue primera favorita para Gaceta Hípica.

Al momento darse la partida rápidamente saltaron a la punta las potras Play With Fire (número 1) y Eponine (Ire) (número 2) mientras que la conducida por Ortiz no tuvo buena salida, pero luego se recuperó y lideró todo el trayecto del Graded Stakes.

Sin embargo, no se resistió ante el acoso de Play With Fire que venía justo en los metros finales, pero May Day Ready mantuvo su liderato y terminó de cruzar al espejo en franca ganancia.

Los parciales fueron de 24’’51 los 400, 49’’16 los 800, 1:13’’39 los 1.200, 1:24’’60 los 1.400 para detener el crono en 1:35’’70 para la milla.

La pupila de Joseph Lee pagó dividendo de $5,70 ganador, $2,90 el place y $2,20 el show.

Resultados: Victorias José Luis Ortiz Saratoga

Con esta victoria, el jockey boricua logra el back to back, pues triunfó en la sexta competencia con Big Dom (número 5).

Por lo tanto, estos triunfos de Ortiz suman 220 en esta temporada, 3363 de por vida en los hipódromos estadounidenses.

Hay que recalcar que este meeting del circuito de Nueva York culmina el 1ro de septiembre.