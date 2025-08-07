El jinete puertorriqueño José Luis Ortiz llegó a esta cifra récord en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles el hipódromo de Saratoga Race Course, ubicado en Nueva York, celebró una cartelera de nueve carreras que incluyó el Birdstone Stakes de $150,000, donde, el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, consiguió dos victorias durante la jornada para llegar a 200 victorias en la temporada.

José Luis Ortiz llegó a 200 victorias en la temporada

En la segunda carrera de la jornada el jinete José Luis Ortiz, llevó las riendas del ejemplar Royal Bobbie que se impuso en el Allowance por $95,000 para la entrenadora Linda Rice, quien presentó a esta juvenil de tres años para los colores de su propiedad en sociedad con Marequest. Esta hija de Mendelssohn en Shayna Lady por American Lion, sumó su segunda victoria en seis presentaciones. La ganadora abonó $6,80 a ganador y dejó crono de 114”3 para 1,800 metros en pista de arena.

La segunda victoria de la tarde para coronar las 200 de la presente temporada fue en la sexta carrera que se corrió exclusiva para potras de dos años en la cual llevó al parque de vencedores a Oscar’s Encore, que fue presentada por Joe Sharp, para los colores de Erich Brehm Jr.

Esta juvenil que hizo su estreno es hija de Oscar Performance en Weekend In Malibú por Old Forester, dejó crono de 62”4 para 1.100 metros. La prueba se corrió por una bolsa de $80,000. La ganadora dejó en la taquilla $9,60 a ganador.

José Luis Ortiz, ahora tiene 200 victorias en la temporada y 3,341 de por vida en Estados Unidos. Ortiz, se ubica segundo en la table de jinetes en el presente mitin de Nueva York, con 31 victorias, dos menos que su hermano Ortiz Jr., quien lidera esta competición. Para la jornada de hoy y hasta el domingo, el boricua lleva casi cupo full en cada una de las carteleras. Este Meet, finalizará el 1 de septiembre.