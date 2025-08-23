Hipismo

Suspenden jockey en Estados Unidos por un año

La decisión fue tomada por los hechos ocurridos en una de las carreras disputadas en el recinto de Belterra Park

Por Gustavo Mosqueda
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 11:15 am
Foto: https://racing.ohio.gov
El pasado jueves 21 de agosto como de costumbre se llevo a cabo una jornada de carreras en el el hipódromo de Belterra Park en el condado de Ohio un total de ocho competencias fue la programación que se llevó a cabo en dicho recinto que dio inicio a 12.35 pm.

Las autoridades del óvalo suspendieron por un año al reconocido jinete panameño Albin Jiménez tras una controvertida conducción en la segunda carrera, lo que ha levantado sospechas de una maniobra para favorecer a la madre de su hijo, la amazona aprendiz Summer Pauly, quien gana la competencia.

El incidente se produjo en una prueba de 1,600 metros, donde Jiménez montaba a Afleet Vintage, el gran favorito, mientras que Pauly competía con el caballo Permit To Carry. A pesar de partir como el candidato indiscutible, Afleet Vintage no logró imponerse, y queda relevado en un sorpresivo segundo lugar cosa que molesto al entrenador Tommy Drury quien pidió a las autoridades que revisarán la prueba.

La carrera fue ganada por Permit To Carry, que marcó un tiempo de 1:41.32, pagando $8.20 a ganador. Sin embargo, los comisarios de Belterra Park analizaron la actuación de Jiménez y consideraron que su manejo del favorito fue intencional, lo que benefició la victoria de la amazona, con quien esta vinculado familiarmente.

El jinete Albin Jiménez se enfrenta a una de las pruebas más duras de su carrera tras la suspensión de un año impuesta por los comisarios. La dura decisión, aunque respaldada por el análisis de la evidencia, pone un freno abrupto a la racha de un veterano con 16 años de experiencia, cuyo palmarés incluye 1,728 victorias y más de $35 millones de dólares en premios.

Con 100 triunfos en lo que va del 2025, la sanción corta de raíz una temporada que prometía ser muy buena si se toma en cuenta que todavía faltan meses para que culmine el presente año.

 

