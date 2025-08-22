Moon Target aspira a un puesto en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 24 de agosto, el hipódromo de Goodwood, Inglaterra, organizó una exhibición para siete competencias, incluyendo la Virgin Bet Prestige Fillies' Stakes (Gr3) en un trayecto de 1.400 metros en pista de grama con una bolsa de $100.000. Moon Target se enfrentará a siete competidores juveniles de dos años, en su búsqueda por un lugar en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf, que se disputará en Del Mar, por un $1 millón a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In (Si ganas, estás adentro).

Moon Target buscará un puesto en la Breeders' Cup

Moon Target de 2 años se encuentra preparada para su misión más complicada hasta ahora, enfrentándose a un grupo atractivo de talentosas potrancas de 2 años en el Prestige Fillies' Stakes (G3) en Goodwood el 24 agosto. La vencedora de la competencia de 7 furlongs tiene asegurada una posición de salida automática en el Turf Juvenile Fillies Breeders' Cup (G1) de $1 millón mediante la Serie de Competencia Breeders' Cup.

Moon Target causó una gran impresión en Cheveley Park Stud en su debut en Newmarket al ganar el Juddmonte EBF Restricted Maiden Fillies' Stakes en julio. Posteriormente, confirmó su potencial con una cómoda victoria en la categoría de novatos en Yarmouth a principios de este mes.

Aunque varias de las fuertes contendientes inscritas originalmente para la carrera del domingo ya no están, cada una de las ocho declaradas llega a la carrera con una mano respetable. Aylin, de Al Shaqab Racing & Amo Racing, ganadora de recorridos y distancias con el entrenador Karl Burke, regresa para imponer su autoridad en Goodwood, tras ganar el Tatler British EBF Maiden Fillies' Stakes el mes pasado.

Aidan O'Brien, el entrenador con más victorias en la historia de la Breeders' Cup, ensilla a un contendiente en esta carrera, Precise, propiedad de Derrick Smith, Mrs. John Magnier, Michael B. Tabor y Westerberg, aún no tiene experiencia en este nivel, pero aun así parece una gran promesa tras su primera victoria.

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de la ganadora del Prestige Fillies Stakes (G3) para competir en el Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1T) de $1 millón en Del Mar. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todas las participantes radicadas fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.