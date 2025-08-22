¡Último minuto! Murió el jinete del mejor caballo de todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

Hace minutos se pudo conocer la desaparición física del jinete del mejor caballo del mundo Secretariat, Ron Turcotte, quien en vida dio lo mejor por este deporte, la industria, la gente que la compone y, sobre todo, por los caballos. Serás recordado por siempre como uno de los grandes del deporte. El jinete del Salón de la Fama falleció el viernes a la edad de 84 años. La noticia fue confirmada por el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama. Como embajador del deporte y del legado del gran Secretariat, Ron animó a innumerables personas a aficionarse a las carreras gracias a su generosidad y al tiempo que les dedicó.

Ron Turcotte, jinete de Secretariat fallece a los 84 años

Ron Turcotte, jinete de Secretariat, falleció a los 84 años, según confirmó el Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama. Turcotte fue un jinete legendario e inspiración por todo lo que logró y superó durante su extraordinaria vida.

Aunque es más conocido por su triunfo en la Triple Corona con Secretariat, que culminó con una victoria por 31 cuerpos en el Belmont Stakes de 1973, la carrera de Turcotte, miembro del Salón de la Fama, se extendió por 18 años y sumó más de 3000 victorias.

Como embajador del deporte y del legado del gran Secretariat, Ron inspiró a innumerables personas con su amabilidad y dedicación, ya sea contando historias sobre Big Red, firmando autógrafos o posando para fotos. Fue un competidor feroz en la pista y un caballero fuera de ella. Siempre se le recordará como uno de los grandes del deporte.

Ron Turcotte ingresó al Museo Nacional de Carreras y al Salón de la Fama en 1979, reconocimiento que refleja su destacada trayectoria en el mundo de las carreras. A lo largo de su carrera, ganó un total de 3,032 competencias, pero su nombre quedará para siempre ligado al de Secretariat, el legendario caballo al que guio como jinete principal durante su época dorada.

Curiosamente, Turcotte no fue el jinete que montó a Secretariat en sus dos primeras carreras. En esos inicios, el aprendiz Paul Feliciano llevó las riendas del potro. Sin embargo, en 1972, durante una carrera de asignación en Saratoga, Turcotte asumió el papel de jinete de Secretariat. A partir de ese momento, durante las siguientes 18 carreras, la dupla Turcotte-Secretariat brindó un espectáculo sin igual que marcó una era en el mundo de las carreras de caballos.

A los dos años, Secretariat ya había demostrado su impresionante talento al ganar importantes competencias como el Sanford, el Hopeful, el Futurity, el Laurel Futurity y el Garden State Stakes. Estos triunfos le valieron el título de Caballo del Año en 1972, premio que volvió a ganar en 1973 gracias a una campaña histórica en la Triple Corona.

El punto culminante de esa hazaña llegó en el Belmont Stakes, donde Secretariat logró una victoria abrumadora al ganar por 31 cuerpos, una diferencia que se recuerda como una de las más espectaculares en la historia de las carreras. Durante esa carrera, Secretariat salió tan rápido desde el inicio que algunos espectadores temieron que Turcotte hubiera agotado al caballo demasiado pronto, poniendo en duda si tendría energía suficiente para la recta final. Sin embargo, Secretariat mantuvo su ritmo y demostró su extraordinaria resistencia y velocidad, consolidando así su lugar en la historia del deporte.

La alianza entre Turcotte y Secretariat no solo redefinió el concepto de excelencia en las carreras de caballos, sino que también dejó un legado imborrable para futuras generaciones de aficionados y profesionales del turf.

Nacido en Drummond, Nuevo Brunswick, Canadá, en 1941 y uno de 12 hijos, dejó la escuela a los 14 años para trabajar con su padre como leñador. Unos años más tarde, comenzaría su carrera hípica en 1960, trabajando como caminador en la granja Windfields de E.P. Taylor. Montando en su país natal al comienzo de su carrera, ganó su primera carrera en 1962. Un año después, todavía como aprendiz, Turcotte estaba a bordo de Northern Dancer cuando debutó con una victoria en 1963 en Fort Erie.

En 1965, Ron Turcotte obtuvo su primera victoria en una carrera de la Triple Corona al conquistar el Preakness a bordo de Tom Rolfe. Posteriormente, consolidó su carrera en los hipódromos de Nueva York, donde se estableció como uno de los jinetes más destacados del país. Durante ese período, desarrolló una fructífera relación profesional con el entrenador Lucien Laurin, quien le asignó la monta de otro caballo miembro del Salón de la Fama, Riva Ridge.

Con Turcotte como jinete, Riva Ridge ganó el Derby de Kentucky y el Belmont Stakes en 1972, mientras que en el Preakness finalizó en cuarto lugar. Al año siguiente, Turcotte se convirtió en el primer jinete en setenta años en ganar dos ediciones consecutivas del Derby de Kentucky.

A lo largo de sus 18 años de carrera, Turcotte acumuló numerosas victorias destacadas, entre ellas el Kentucky Oaks, la Jockey Club Gold Cup, el Derby de Florida, el Travers Stakes, el Alabama Stakes, el Wood Memorial y el Santa Anita Handicap. Además, lideró la clasificación de jinetes con mayor número de victorias en carreras de stakes durante 1972 y 1973.

La carrera de Turcotte terminó trágicamente el 13 de julio de 1978, cuando sufrió un accidente en Belmont Park mientras montaba una potranca llamada Flag of Leyte Gulf. Las lesiones lo dejaron parapléjico.

Turcotte nunca volvió a caminar, pero se mantuvo activo en el deporte, participando en numerosas carreras de caballos para celebrar su carrera y crear conciencia sobre el Fondo para Jinetes con Discapacidad Permanente. Tras el final de su carrera, regresó a Nuevo Brunswick y se estableció en la ciudad de Grand Falls.

En 2015, Grand Falls lo honró con una estatua de tamaño natural de él montando a Secretariat. Además, de su participación en el Salón de la Fama del Museo Nacional de las Carreras, Turcotte ha sido incluido, entre otros, en el Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Canadá y el Salón de la Fama de los Deportes de Nueva York.

Ha recibido el Premio Conmemorativo Avelino Gómez, el Premio Conmemorativo George Woolf y el Premio Soberano, la versión canadiense de los Premios Eclipse. Turcotte fue nombrado Atleta Franco-Canadiense del Año en 1973 y fue la primera persona del mundo de las carreras de pura sangre en ser nombrada miembro de la Orden de Canadá.

Ron Turcotte, finalizó su carrera con 3.032 primeros, 2.897 segundos, 2.5599 terceros en 20.281 compromisos de monta. Produjo, $28.606.490 para sus conexiones.