Conductor de Telemundo celebró sus 30 años con fiesta de "Los Bridgerton"

La serie de Netflix “Los Bridgerton”, ha logrado ser un referente para todo el mundo por sus maquillajes, vestuarios y trama. Fue lo que tomó el conductor boricua Carlos Adyan, quien celebró sus 30 años con tremendo bonche en inspiración al drama de época.

Celebrando sus 30 años

Fue el sábado 10 de enero que el conductor de “En Casa con Telemundo”, recibió en un hermoso recinto a familiares, amigos e invitados especiales, para celebrar a todo dar.

Adyan hizo su entrada como en un vals de época escoltado por sus amigas Chiky Bombom y Andrea Meza, quienes llevaron opulentos trajes.

Seguidamente comenzó la gran diversión con música, comida, risas, regalos y mucho sabor. Entre los invitados especiales estuvo Ninel Conde, Nadia Ferreira, Aleska Génesis, Sheynnis Palacios y su novio, Carlos Gómez.

El pastel estuvo a cargo del conocido chef Javier Azocar, quien creó uno enorme de tres pisos en blanco con detalles en plateado y una foto del cumpleañero vestido con traje de época.

Una decoración impecable

Cada lugar del salón estuvo lleno de flores blancas, fotos de Carlos, luces, candelabros con velas y una enorme silla en forma de trono, en la que el boricua se sentó en varias ocasiones.

Todos los invitados cumplieron con el protocolo de llegar a la fiesta con la temática pautada, resaltando el traje de Nadia Ferreira, muy al estilo de una dama de los años 50.

People en Español tuvo la exclusiva de la celebración llevando todos los detalles del festejo de principio a fin.