Joao Cancelo será presentado por el Barcelona

João Cancelo llegó a Barcelona al mediodía de este lunes 12 de enero, y se espera que pase de inmediato la revisión médica en el Hospital de Barcelona. El club tiene la intención de agilizar todo el proceso para que el jugador se incorpore lo más rápido posible a la disciplina del primer equipo.

La llegada de Cancelo es uno de los movimientos más esperados en el mercado, y el Barça busca que el lateral portugués se adapte rápidamente al equipo para poder contar con su capacidad en los próximos compromisos.

El futbolista, originario de Portugal, llegó a la Ciudad Condal acompañado de su familia, aunque su representante, Jorge Mendes, no estuvo presente en el viaje. Después de pasar la revisión médica, la presentación oficial del jugador será inminente, y se espera que Cancelo se una al grupo para viajar con el equipo a Santander, donde los blaugranas se enfrentará al Racing este jueves 15 de enero.

João Cancelo: el nuevo fichaje del Barcelona

Aunque los azulgranas tenían un acuerdo cerrado con el jugador desde hace varios días, pero no han querido acelerar su incorporación para estar centrados en la Supercopa de España, que terminaron ganando 3-2 en la final ante el Real Madrid.

Muy contento, muy contento", fueron las primeras impresiones del luso apenas arribó a la ciudad catalán.

Cancelo vivirá su segunda experiencia en el Barcelona en la segunda mitad de la actual temporada. El club no había recibido el visto bueno por parte de La Liga, ya que el certamen tenía que validar el informe que envió el equipo sobre la lesión de Andreas Christensen, de acuerdo con la información de Marca.