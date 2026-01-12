Simeone se disculpa con Vinícius Jr. por su comportamiento en la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ofreció este lunes una disculpa pública tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por su comportamiento durante la semifinal de la Supercopa de España, este lunes 12 de enero.

El argentino reconoció que su actuación en ese episodio no fue la correcta y aceptó su error al manifestar públicamente que no estuvo bien. Las declaraciones fueron hechas durante una rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino, cuando fue cuestionado sobre si había visto la final del torneo, donde se abordó este incidente.

Simeone explicó que había reflexionado sobre lo ocurrido y, aunque no entró en detalles sobre los aspectos específicos del conflicto, subrayó que su intención no era generar ningún tipo de controversia ni malestar. Esta declaración se produce en un contexto donde las tensiones entre ambos clubes y sus jugadores han estado a la orden del día, pero el mandamás albiceleste dejó claro que no deseaba que este episodio ensuciara la relación profesional entre los involucrados.

Simeone se disculpa con Vinicius Jr. y Florentino Pérez

Durante las acciones en la segunda semifinal de la Supercopa de España, el dirigente de los colchoneros protagonizó un roce de palabras con el atacante del Real Madrid. En un video compartido por 'Movistar', el entrenador argentino se le lee en sus labios diciendo "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo” al jugador brasileño.

Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó Simeone durante la rueda de prensa.

Finalmente, la disculpa de Simeone, lejos de quedarse en una simple palabra, refleja una actitud de autocorrección y madurez por parte del entrenador. En un deporte tan cargado de emociones y rivalidades como el fútbol, este tipo de gestos de humildad y reconocimiento de los errores se valoran, especialmente cuando vienen de una figura de la importancia del entrenador.