Champions League

Champions League: Cholo Simeone admite cuál será su próximo equipo

Por

Meridiano

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 03:00 pm
Suscríbete a nuestros canales

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió este martes que, en su “camino” futuro como técnico, “sí” imagina “un periodo en el Inter”, su rival este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, del que resaltó su plantilla “maravillosa” y su pleno de puntos en la máxima competición europea.

“No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, respondió el ‘Cholo’ cuando fue interrogado sobre su deseo expresado en otros tiempos de dirigir algún día al conjunto ‘neroazzurro’, en el que jugó como centrocampista a finales de los 90, tras el Atlético de Madrid.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Javier Castellano
Martes 25 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol