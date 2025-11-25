Champions League: Cholo Simeone admite cuál será su próximo equipo

Suscríbete a nuestros canales

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió este martes que, en su “camino” futuro como técnico, “sí” imagina “un periodo en el Inter”, su rival este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, del que resaltó su plantilla “maravillosa” y su pleno de puntos en la máxima competición europea.

“No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, respondió el ‘Cholo’ cuando fue interrogado sobre su deseo expresado en otros tiempos de dirigir algún día al conjunto ‘neroazzurro’, en el que jugó como centrocampista a finales de los 90, tras el Atlético de Madrid.