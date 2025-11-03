Champions League

Champions League: Cholo Simeone en rueda de prensa en la previa Union Saint-Gilloise

Lunes, 03 de noviembre de 2025
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró este lunes que, a pesar de la mejoría, el equipo todavía tiene "mucho margen de mejora" en la temporada. Superado un tramo inicial irregular (donde "es normal y lógico que la crítica siempre aparezca"), el Atlético ha encadenado seis victorias en sus últimos ocho encuentros. No obstante, Simeone fue contundente al afirmar que el equipo "necesita" ganar este martes al Union Saint Gilloise por la Liga de Campeones, porque solo "vale ganar".

Lunes 03 de Noviembre de 2025
