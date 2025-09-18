Fanático del Liverpool responde tras polémica con Cholo Simeone (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, en la primera jornada de Liga de Campeones, Liverpool logró una épica victoria 3-2 ante Atlético de Madrid, que se concretó en un final de infarto.

En este impredecible desenlace, una explosiva e irreverente reacción de un fanático en Anfield Road, provocó el enojo y la posterior expulsión de Diego 'Cholo' Simeone.

La versión del fanático

Tras finalizar el partido, el entrenador argentino fue consultado sobre este altercado, que le valió una tarjeta roja. Sin embargo, no dio respuesta alguna, solo se marchó del sitio en el que se efectuó la rueda de prensa.

Por su parte, el hincha del Liverpool implicado directamente en un intercambio de palabras con Simeone, dio su versión de la historia motivado por el silencio del mandamás colchonero.

Tal es el caso de Jonny Poulter, quien explicó a través de sus redes sociales que esta trifulca no estuvo motivada por algún comentario racista o referente a lo sucedido con las Islas Malvinas.

''Creo que es un poco cobarde (...), el hecho de que le preguntaron, no respondió y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación de todo el mundo'', comentó el hincha de los Reds.

Asimismo, Poulter aclaró que el altercado inició cuando los rojiblancos igualaron las acciones 2-2 (en el minuto 81') con gol de Marcos Llorente, puesto que el ''Cholo'' y su asistente celebraron el gol dirigiéndose a la grada.

De hecho, el hincha alegó que un miembro del staff técnico de los colchoneros se acercó y lo escupió. Sin embargo, explicó que no emitió comentarios ante Simeone, solo le mostró la peineta (dedo medio).