Resultados Jornada 1: Miércoles 17 de septiembre en Champions League

Este miércoles se celebraron seis partidos más de la primera fecha de la Liga de Campeones de la UEFA en su Fase de Liga, siguiendo con el hilo de partidos emocionantes que dejaron momentos épicos.

El Pafos de Chipre debutaba en la competición e igualó sin goles contra Olympiacos. También empataron, aunque con dos goles por lado, el Slavia Praga de República Checa y el Bodø/Glimt de Noruega. Liverpool, si bien recibió un empate sorpresivo contra Atlético de Madrid, se impuso en el descuento.

Bayern Múnich no defraudó y derrotó al Chelsea en un duelo que se ha hecho costumbre en esta competencia, del mismo modo que el PSG goleó a la Atalanta y el Inter de Milán, en su condición de vigente subcampeón, venció al Ajax.

Resultados de este miércoles 17 de septiembre