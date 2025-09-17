¡189 goles con 11 años! Barcelona presume su nueva joya

Suscríbete a nuestros canales

En Barcelona no se detiene la búsqueda en encontrar próximas figuras para el futuro, pese a tener a estelares como Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pau Cubarsí. Fermín López, Gavi, Marc Bernal, entre otros.

Justamente, en el cuadro culé ya empiezan a frotarse las manos con la progresión que va teniendo una de sus jóvenes promesas. Se trata del nigeriano Destiny Kosiso Ejiofor John, un atacante tan solo 11 años de edad y que está pulverizando récords goleadores en 'La Masía'.

Para tener una idea de lo que viene firmando solo basta con repasar las cifras que registró con el Sub-10, marcando 87 goles en 22 partidos, mientras hizo 58 tantos en 30 partidos con el Sub-11.

En su actual división en el alevín el futbolista ya suma 31 goles en 14 partidos, unos datos que hacen inevitable la comparación con el camino que hicieron figuras como Leo Messi y Lamine Yamal.

Barcelona quiere atar su destino al club

Su nivel y estadísticas han llamado la atención de mucha gente ligada al fútbol, que sabe que la cantera azulgrana ha venido cocinando durante años jóvenes figuras que hoy brillan en el primer nivel.

En el alto mando blaugrana saben que Destiny de continuar por esa vía seguirá generando muchos focos e interés, por lo que ya tienen la intención de mantener controlado ala joya en el equipo.

De hecho, su representación actualmente fue tomada por nada más y nada menos que Pini Zahavi, muy amigo del presidente del club, Joan Laporta, y que además fue el encargado de llevar a Robert Lewandowski a la entidad, como al propio Hansi Flick.

Hay que decir que Destiny Ejiofor es hijo del exfutbolista nigeriano Ejike Paschal, quien también tiene a sus otros dos hijos en el Barcelona, David Obinna de 16 años y Divine Ikenna de 15 años, por lo que habrá que seguir muy de cerca la progresión de todos estos jugadores.