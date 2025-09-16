El enorme problema del FC Barcelona para enfrentar al Newcastle (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Además de su difícil visita al St James Park del Newcastle, el próximo jueves 18 de septiembre, el FC Barcelona afronta un obstáculo adicional de cara a esta primera jornada de Liga de Campeones.

Cabe destacar que, el conjunto blaugrana deberá aguardar al 1 de octubre para estrenarse como local en esta edición 2025-2026 de la UEFA Champions League. Dicho compromiso (fecha 2) será ante el vigente campeón de esta competición, Paris Saint-Germain.

Un problema con nombre y apellido

Para este partido inaugural en suelo inglés, el equipo de Hansi Flick deberá jugar sin uno de sus máximos referentes ofensivos, el joven extremo de 18 años, Lamine Yamal.

Sin embargo, la defensa del Barça también tiene un gran reto en frente: contener al delantero Nick Woltermade, quien es más alto que todos los zagueros del club catalán.

Este destacado atacante del Newcastle mide 1.98 metros, lo que suponen exactamente 10 centímetros más que el uruguayo Ronald Araujo, el jugador más alto del FC Barcelona.

Vale la pena mencionar que, el delantero centro del conjunto inglés recién debutó de forma inmejorable con su nuevo equipo, marcando el gol de la victoria (1-0) el pasado sábado, ante Wolves.

Por su parte, a sus 23 años, el ariete alemán ostenta una trayectoria destacable en el fútbol profesional de su país, sumando 4 campañas en la Bundesliga (3 con el Werder Bremen y 1 con el Stuttgart). En ese periodo, marcó 14 tantos y repartió 3 asistencias en 69 partidos de por vida.