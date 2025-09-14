¡No hay excepciones! Hansi Flick castiga a Raphinha por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La alineación titular del FC Barcelona para su partido contra el Valencia ha dado mucho de qué hablar. Las múltiples rotaciones introducidas por el técnico Hansi Flick no pasaron desapercibidas, y la mayoría de los aficionados y analistas interpretaron los cambios como una estrategia premeditada para dar descanso a los jugadores clave antes del crucial encuentro de la Champions League.

Sin embargo, una noticia reportada por RAC1 reveló una capa adicional y más compleja a la decisión de Flick, especialmente en lo que respecta a la ausencia del delantero brasileño Raphinha.

La verdadera razón detrás de la ausencia de Raphinha

La ausencia de Raphinha en el once inicial no fue una simple rotación. Según la información, el extremo brasileño fue relegado al banquillo por una medida disciplinaria, tras llegar tarde a un entrenamiento del equipo.

Esta acción de Hansi Flick subraya una de las filosofías más arraigadas en su estilo de dirección: la disciplina y el respeto a las normas son innegociables para todos.

Independientemente del estatus o la importancia de un jugador en la plantilla, el entrenador alemán no tolera incumplimientos. Su estricta ética de trabajo se impone sobre cualquier consideración de talento o necesidad en el campo.

Esta no es la primera vez que ha tomado decisiones disciplinarias firmes. Durante su etapa en el Bayern de Múnich, era conocido por su enfoque riguroso, lo que contribuyó a forjar un ambiente de profesionalismo y compromiso total entre sus jugadores.

Para él, el éxito colectivo se construye no solo en el campo de juego, sino también en el día a día, con puntualidad, compromiso y una ética inquebrantable.