LaLiga: Barcelona 2 vs 0 Valencia | Raphinha aumenta la ventaja culé (En vivo)

El Barcelona tiene todo listo para medirse al Valencia en el Estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de la Liga Española. El conjunto azulgrana no quiere perderle la pista al Real Madrid, pero Hansi Flick tomó una arriesgada decisión, pensando en el partido de Champions League.

El entrenador alemán lanzó un once con múltiples rotaciones, con la finalidad de descansar a algunos titulares. El próximo encuentro de los blaugranas será ante Newcastle United por la primera jornada de la fase de liga de la Champions y quieren empezar con el pie derecho.

Flick le dará ante Valencia la oportunidad al siguiente once: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Marcus Rashford; y Ferran Torres.

En el banquillo estarán presentes, Ronald Araújo, Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Dani Olmo, Marc Bernal, Wojciech Szczęsny, Jofre Torrents, Diego Kochen y Toni Fernández.