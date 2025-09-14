Así luce el Spotify Camp Nou el día que debió hacer su reapertura

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue con la soga al cuello. El Camp Nou continúa en proceso de remodelación, pese a que su reapertura había sido prometida por el club para septiembre 2025. Los azulgranas siguen sin recibir el permiso el Certificado de Primera Ocupación, lo que impide que se jueguen partidos allí.

Por su parte, las obras del Camp Nou están avanzando en fases, sin embargo el retraso en la entrega de documentación técnica lleva al Barça a continuar jugando en estadios alternativos como el Johan Cruyff.

El equipo presidido por LaPorta, debido al retraso en la reapertura del Spotify Camp Nou ha tenido que renegociar cláusulas con Goldman Sachs y Legends con el fin de evitar penalizaciones por la tardanza en la entrega de los palcos VIP.

Sin certificado final

La empresa constructora Limak Holding quien es la encargada de entregar el Certificado Final de Obra, aún no lo emite. Esto ha llevado a que críticas internas y externas sobre la falta de transparencia en el proceso.

El Barça sin cumplir su palabra

El Barcelona FC ha incumplido varias fechas prometidas para el regreso al Camp Nou, entre esas el Trofeo Joan Gamper, el aniversario 125 del club y el inicio de la temporada 2025–26.

Problemas financieros

El contrato con Spotify establece que el patrocinio tendrá una aumento significativo solo cuando el estadio esté 100% operativo, lo que agrega presión financiera al club.

Sin embargo, la obra se ha retrasado aún más por las restricciones municipales que impiden realizar trabajos nocturnos en el estadio.

Remodelación multimillonaria

Esta remodelación del Camp Nou ya supera los 1.450 millones de euros, convirtiéndose en uno de los proyectos con más dinero invertido en la historia del fútbol europeo.

Nuevo césped

Entre tanta incertidumbre, algo bueno para el Barcelona es que el césped del nuevo Camp Nou sí ha sido instalado recientemente, siendo este uno de los avances visibles en la fase inicial de la remodelación. Esta instalación significa mucho, ya que permite comenzar las pruebas de drenaje, riego y mantenimiento, además de acercar el estadio a su reapertura parcial.

Pese a todos los contratiempos, el FC Barcelona mantiene su esperanza viva de regresar al Camp Nou antes de que finalice la temporada 2025–26.