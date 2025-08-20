Barcelona contra la pared por el Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue sin ver la luz frente a su renovado estadio. El equipo azulgrana tiene un reloj que los desfavorece en torno a los permisos necesarios para poder abrir las puertas del renovado Spotify Camp Nou. Según una información de RAC1, el equipo culé ha podido constatar que existen aún muchas irregularidades que ponen en riesgo la seguridad en la primera fase de las obras del estadio.

La línea que más deficiencia muestra es la zona de Tribuna y Gol Sur, la misma que tiene que estar disponible con un aforo aproximado de 27.000 espectadores en el encuentro contra el Valencia.

Bajo este escenario, el Barcelona ya asumió que aún debe esperar unos días más para poder tener el Certificado Final de Obra, el cual tiene que contar con la validez del Ayuntamiento de Barcelona antes de dar el permiso de primera ocupación parcial. El documento tiene que tener la firma de los responsables de la dirección de obra, (Torrella) la dirección de ejecución de obra, la constructora Limak y el propio club.ç

Fecha limite de la UEFA

Sin embargo, los aires esperanzadores persistente en la directiva azulgrana. Pese al tiempo ajustado que tiene, el equipo tiene la seguridad de que si podrán regresar a casa el fin de semana del 13 o 14 de septiembre. Cabe destacar que, el 28 de agosto es la fecha límite para informar a la UEFA el recinto donde jugarán la primera fase de la Champions.