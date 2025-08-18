FC Barcelona aprueba un aval de 7 millones de euros : ¿Qué significa para el Fair Play Financiero?

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha tomado una decisión financiera significativa al aprobar un aval de 7 millones de euros. Esta medida busca garantizar la inscripción de los nuevos fichajes del primer equipo masculino de fútbol, cumpliendo con las estrictas normativas del 'fair play' financiero de LaLiga.

¿Qué significa este aval para el Barça?

El aval de 7 millones de euros aprobado por la junta directiva del Barcelona tiene como objetivo cubrir el desfase presupuestario generado por las secciones deportivas del club. Este desfase afecta a la masa salarial "no inscribible", que incluye al personal técnico y administrativo de las secciones deportivas que no forman parte directamente del primer equipo masculino. Según Xavier O'Callaghan, responsable de Deportes Profesionales del Barça, este desfase no fue provocado por la masa salarial de los equipos de baloncesto y fútbol femenino, que cumplieron con los presupuestos previstos, sino por el resto de gasto procedente de los conceptos y equipos que se engloban dentro de la carpeta "no inscribible".

LaLiga establece que solo los jugadores del primer equipo masculino, el primer y segundo entrenador, así como técnicos con funciones análogas, son considerados parte de la plantilla "inscribible". El resto del personal deportivo, como el staff técnico de otras secciones, forma parte de la masa salarial "no inscribible", que también debe ser controlada para cumplir con las normativas financieras de LaLiga.

¿Por qué es necesario este aval?

El aval es esencial para que el FC Barcelona pueda inscribir a sus nuevos fichajes antes del inicio de la temporada. Sin este respaldo financiero, el club no cumpliría con los requisitos de LaLiga en cuanto a la masa salarial y, por lo tanto, no podría registrar a los jugadores. Esta situación subraya la importancia de una gestión financiera rigurosa y la necesidad de adaptarse a las normativas impuestas por las autoridades deportivas.

La aprobación de este aval por parte del FC Barcelona es una medida estratégica para garantizar el cumplimiento de las normativas financieras de LaLiga y asegurar que el club pueda competir al más alto nivel en la próxima temporada.