Real Madrid da a conocer su lista de convocados para su debut en LaLiga

El Santiago Bernabéu se prepara para escribir una nueva página en su historia. El Real Madrid estará haciendo su debut por la Liga este próximo martes 19 de agosto, cuando reciba la visita del Club Atlético Osasuna. Con esto, ya dieron a conocer a cada uno de los convocados que estarán disponibles para estos primeros 90 minutos.

El nuevo entrenador español, Xabi Alonso, se alista para su primer desafío en la 2025/2026, en la que debe cumplir con muchas expectativas. Esta convocatoria está llena de gran parte de la base del conjunto merengue de años anteriores, sumado a sus estelares fichajes de cara a este nuevo año.

Real Madrid – Convocatoria de jugadores

En la portería, el trío de guardametas está liderado por el indiscutible e histórico Thibaut Courtois, acompañado desde hace varias temporadas por Andriy Lunin y el joven Sergio Mestre.

Seguidamente, la defensa es una de las áreas más reforzadas para el presente y futuro del club. Dani Carvajal comanda a este grupo, seguido de Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, David Alaba y Fran García.

El centro del campo ha sufrido la baja del croata Luka Modric y con esto, el liderazgo queda en manos de Federico Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni y el experimentado Thiago.

La delantera está garantizada con la presencia de Vini Jr. y Kylian Mbappé, acompañados de Rodrygo, Gonzalo García, Brahim Díaz y el estelar fichaje, Franco Mastantuono.

Finalmente, las ausencias más notables para este inicio de campeonato en el fútbol español por parte del Real Madrid son las de Jude Bellingham, Endrick, Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger, entre otros.