¿Cuánto pagarán por el central? El Real Madrid se entera del precio de Konaté

El Real Madrid sigue buscando reforzar su plantilla plagada de estrellas. Las últimas semanas, se han intensificado los rumores sobre Konaté, central francés de 26 años, quien está en la lupa del club blanco. Aunque su fichaje en principio apuntaba ser para la próxima temporada, cuando terminaría su contrato con el Liverpool, no se descarta la idea de que suceda este verano, si el club inglés lo pone en venta.

Aunque, la realidad es que el Liverpool no pretende vender al francés, por el contrario ha buscado renovar su contrato pero los intentos han fracasado. Desde Inglaterra señalan que, Konaté y el Real Madrid ya han llegado a un acuerdo para el próximo año.

Konaté le exige más al Liverpool

Recientemente, el medio DaveOCKOP.com, especializado en informaciones del Liverpool, ha revelado las demandas económicas de Konaté para poder plasmar su renovación. El francés, según este medio, cobra 81.000 euros a la semana y ha solicitado incrementar esa cifra a más 230.000 por semana. Una oferta que al club inglés no le parece, y es allí cuando queda la puerta abierta para el Real Madrid.

Presupuesto del Real Madrid

Según DaveOCKOP.com, si el francés no logra concretar su renovación, el Liverpool lo dejará en venta por unos 40,5 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, es un mono que supera los límites del presupuesto blanco para Konaté este verano. El equipo español estaría dispuesto a pagar, por mucho, 25 millones de euros por un jugador que queda libre el año que viene.