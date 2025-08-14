Real Madrid se prepara para un traspaso antes del cierre del mercado

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la situación ha estado tranquila en las últimas semanas en la capital española, el Real Madrid podría tener un último fichaje espectacular este verano. Se rumorea que el conjunto merengue podría fichar a un centrocampista, pero también a otro defensa central.

Durante todo el verano, el Real Madrid ha estado vinculado con el defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté. El defensa francés termina contrato el próximo verano y, supuestamente, está interesado en fichar por el Santiago Bernabéu, rechazando hasta el momento todas las ofertas de renovación del Liverpool.

Liverpool hará inminente una oferta final de contrato

El Liverpool está negociando actualmente con el defensa del Crystal Palace e Inglaterra, Marc Guehi, lo que algunos consideran una posible sustitución. Marca afirma que el Liverpool presentará una última oferta de contrato a Konate en breve, y si no la acepta, lo pondrán a la venta. Quieren desesperadamente evitar perderlo a bajo precio, como ocurrió con Trent Alexander-Arnold.

Hoy, Los Blancos presentarán a su cuarto fichaje del verano, Franco Mastantuono. El joven argentino estará inscrito inicialmente en el Real Madrid Castilla, lo que deja un hueco en la plantilla de 25 jugadores por si llega otra incorporación.

Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para fichar a Konate una vez que el Liverpool complete el fichaje de Guehi. Se dice que le faltan 6 millones de euros para alcanzar el precio que pide el Palace, pero se espera que el asunto se resuelva.

¿Cuánto le costaría Konate al Real Madrid?

Informes previos sugerían que el Liverpool exigiría un traspaso de 50 millones de euros a cambio de Konaté, a pesar de su situación contractual. Es probable que el Real Madrid intente reducir esa cifra, con la intención de no gastar más de 20-25 millones de euros. La cifra final podría depender de la competencia, mientras que el Liverpool tiene poco tiempo para cerrar una venta.