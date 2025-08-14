Este fichaje estrella del Real Madrid no estará en el primer equipo

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid, una de las grandes promesas del fútbol argentino, ha generado una gran expectativa. Sin embargo, su inscripción para la presente temporada se ha resuelto con una particularidad que responde a la planificación deportiva y las regulaciones de LaLiga y la UEFA.

De acuerdo con diversos reportes, el joven extremo no será inscrito directamente con el primer equipo, sino que su ficha pertenecerá al Castilla, el filial del club blanco.

Este movimiento, lejos de ser un indicativo de su rol, es una decisión estratégica que sigue un patrón similar al que el club utilizó con otras de sus jóvenes estrellas, como Vinícius Jr. y Rodrygo Goes.

El proceso de inscripción de Mastantuono

1. Su ficha

Franco Mastantuono lucirá el dorsal '30', un número habitualmente asignado a jugadores del equipo filial. Aunque jugará la totalidad de la temporada con la primera plantilla bajo las órdenes de Xabi Alonso, su inscripción formal en la RFEF será como jugador del Castilla.

2. Flexibilidad y regulaciones

La normativa actual permite a los jugadores menores de 23 años con ficha del filial disputar la temporada completa con el primer equipo, incluso superando el límite de partidos que se aplica a jugadores mayores.

Esto le permite al Real Madrid mantener una ficha libre en el primer equipo para una posible futura incorporación o para tener mayor flexibilidad en la gestión de su plantilla.

3. Transición del dorsal

El cambio de su dorsal a uno comprendido entre el 1 y el 25, reservados para el primer equipo, no será obligatorio hasta la temporada 2026/27. Es decir, a partir de la próxima campaña ya no pertenecerá al Castilla.

4. Estatus de canterano UEFA

A pesar de no haber disputado un solo minuto con el Castilla, la inscripción de Franco Mastantuono en el equipo filial ya le otorga un estatus crucial de cara a las competiciones europeas.

La UEFA exige que un jugador esté inscrito durante tres años entre los 15 y los 21 años para ser considerado "canterano" en la lista de la Champions League.