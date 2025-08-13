Así incrementaron los precios de los abonados de LaLiga (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque algunos equipos no hayan hecho públicos los precios de sus abonos, para aquellos fanáticos que quieran presenciar la temporada 2025-2026, el aumento en estos costos ha sido notorio entre varios equipos de LaLiga EA Sports.

FC Barcelona y Real Madrid, por supuesto encabezan la lista en cuanto a las tarifas más elevadas. Sin embargo, no son los clubes que mayor incremento reflejaron en comparación a la zafra 2024-2025.

Los abonos más exclusivos

Por ahora, el Barça ocupa la cima en este grupo con precios entre 775 y 1820 euros en LaLiga, mientras que en UEFA Champions League el euroabono cuesta entre 1.163 y 2.730 euros aproximadamente.

El conjunto de la capital española, escolta a los blaugranas con un margen de 305 hasta 2.462 euros (entre el fondo y la tribuna lateral) en lo que respecta a los torneos locales. Por otro lado, la membresía para competiciones europeas llega a 3.211 euros en el VIP.

Aumentos significativos

Pese a manejar los más elevados costos entre los 20 participantes de la primera división española, los eternos rivales no aumentaron los precios más que sus contrincantes.

Tal es el caso del Deportivo Alavés y Villarreal CF, que aumentaron estas tarifas hasta un 5% en comparación a la temporada anterior.

Por su parte, con un 3% de aumento tanto los merengues como los catalanes, se unen al Valencia CF, Athletic Bilbao, Celta de Vigo, RCD Mallorca, Real Oviedo, Elche, Levante UD y Osasuna.