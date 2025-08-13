¿Cuándo se jugará y dónde ver la primera jornada de LaLiga española?

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva campaña arrancará en LaLiga EA Sports de España, donde el Barcelona buscará repetir su campeonato de la pasada edición, mientras que equipos como Real Madrid y Atlético lucharán por truncar sus planes y hacerse con el trofeo liguero.

El duelo inaugural medirá al Girona de Yangel Herrera y Rayo Vallecano en el Estadio Montilivi este viernes 15 de agosto, siendo estos dos equipos que disputarán la permanencia en la categoría de oro del fútbol español. Por otra parte, el Real Oviedo de Salomón Rondón visitará en el Estadio de la Cerámica al Villarreal.

Los campeones defensores del FC Barcelona, ante las remodelaciones en su estadio, viajarán este sábado 16 de agosto hacia las Islas Baleares para enfrentar al Mallorca, mismo día en que Alavés y Levante jugarán en el País Vasco y la Real Sociedad de Jon Aramburu se medirá al Valencia en Mestalla.

El Celta de Vigo recibe en Balaídos al Getafe, mientras que el Athletic Club hace lo propio con el Sevilla en San Mamés. Atlético de Madrid jugará en Cataluña ante el Espanyol y el Real Madrid albergará su primera jornada ante Osasuna en el Bernabéu. Elche regresa a Primera enfrentando a Real Betis.

¿Dónde ver?

Si te encuentras en España, podrías disfrutar del fútbol español a través de LaLigaTV+ por Movistar, DAZN y Gol Play. En Sudamérica, se podrá ver por ESPN y DSports (Excepto en Bolivia, donde también se verá por Tigo Sports y Paraguay, donde solo se verá por ESPN).

En Centroamérica, el caribe y México, los partidos serán transmitidos por Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos ESPN (señal en inglés) y ESPN Deportes (señal en español) serán los encargados de la difusión de imagen.

Jornada 1 - LaLiga

Viernes, 15 de agosto

Girona FC vs Rayo Vallecano de Madrid - 13:00

Villarreal CF vs Real Oviedo - 15:30

Sábado, 16 de agosto

RCD Mallorca vs FC Barcelona - 13:30

Club Deportivo Alavés vs Levante UD - 15:30

Valencia CF vs Real Sociedad de Fútbol - 15:30

Domingo, 17 de agosto

RC Celta de Vigo vs Getafe CF SAD - 11:00

Athletic Club Bilbao vs Sevilla FC - 13:30

RCD Espanyol vs Club Atlético de Madrid - 15:30

Lunes, 18 de agosto

Elche CF vs Real Betis Balompié - 15:00

Martes, 19 de agosto