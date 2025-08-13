¿Ya tiene equipo? César Farías podría volver a dirigir en Bolivia

Suscríbete a nuestros canales

Oriente Petrolero ya comenzó su búsqueda para ocupar la dirección técnica tras la reciente salida de Gualberto Mojica, y el nombre que sobresale con mayor fuerza es el del técnico venezolano César Farías, actualmente sin contrato, según confirmó el secretario general del club, Gustavo Gutiérrez.

Sus éxitos y carácter fuerte en su paso por distintos clubes del continente y las selecciones de Venezuela y Bolivia lo convierten en una alternativa atractiva para la dirigencia verdolaga. Con esta búsqueda, Oriente Petrolero busca estabilizar su proyecto deportivo y retomar protagonismo en el torneo local.

Las opciones de Oriente Petrolero

No obstante, el estratega venezolano no es la única opción sobre la mesa. La directiva también contempla a figuras con arraigo nacional como Víctor Hugo "Tucho" Antelo, Erwin "Platiní" Sánchez y Álvaro Peña; incluso a un candidato extranjero, el chileno Miguel Ponce.

Mientras el club termina de evaluar los perfiles, Santos Amador permanece como director técnico interino. La decisión definitiva sobre quién tomará las riendas del plantel se espera en las próximas horas.

La trayectoria de Farías

Farías, cuyo último cargo fue en el Junior de Barranquilla en Colombia, cuenta con una trayectoria extensa en Sudamérica. Su recorrido incluye pasos por The Strongest de Bolivia y la propia selección boliviana, Aucas de Ecuador, Águilas Doradas y América de Cali de Colombia y, por supuesto, la selección nacional de Venezuela.

En caso de llegar a la escuadra de Santa Cruz de La Sierra, este sería su segundo club en Bolivia, tras dirigir a The Strongest entre 2016 y 2018, además de ser el decimosexto equipo de su carrera como estratega.