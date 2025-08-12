¿El fichaje de esta figura podría quitarle el puesto a Yangel Herrera?

Suscríbete a nuestros canales

El Girona se está reforzando de cara a la nueva temporada, buscando mejorar su rendimiento después de un desempeño irregular el año pasado.

Con la llegada de jugadores experimentados como Thomas Lemar y Alex Witsel, surge la pregunta sobre cómo impactarán estos fichajes en la titularidad de Yangel Herrera, una pieza clave en el mediocampo del equipo.

La polivalencia de Yangel como factor clave

A pesar de las incorporaciones de alto perfil, la posición de Yangel Herrera en el once inicial del Girona no parece estar en peligro. La clave reside en su polivalencia, una cualidad que le permite adaptarse a diferentes roles en el campo.

Mientras que Lemar puede jugar en la banda o como mediapunta, y Witsel se ha desempeñado en las últimas temporadas como defensa central y, ocasionalmente, como pivote defensivo, Yangel puede mantener su posición en el mediocampo o ajustarse según las necesidades del equipo.

La versatilidad del jugador venezolano le otorga una ventaja considerable. Su capacidad para cubrir múltiples roles permite al entrenador una mayor flexibilidad táctica, lo que hace que su presencia en el equipo sea invaluable.

Un banquillo más competitivo

En lugar de ser un competidor directo por la posición, Lemar y Witsel parecen ser complementos que fortalecerán la plantilla en general, ofreciendo más opciones a Míchel para rotar y ajustar el esquema de juego.

Por otro lado, la llegada de estos dos jugadores no solo mejora la calidad del once titular, sino que también aumenta la profundidad y la competitividad del banquillo. Esto es crucial para una temporada larga y exigente, donde las lesiones y la fatiga pueden afectar el rendimiento del equipo.