Así quedaron los partidos de vuelta de la tercera ronda de la Champions League

La Liga de Campeones de la UEFA celebró este miércoles los diez partidos de vuelta respectivos a la tercera ronda de clasificación, una instancia previa a aquella que definirá a los últimos siete equipos que llegarán a la Fase de Liga.
En esta instancia, Qarabag de Azerbaiyán, Fenerbahçe de Turquía y Copenhague de Dinamarca propinaron manitas a sus respectivos rivales: el Shkëndija de Macedonia del Norte, el Feyenoord de los Países Bajos y el Malmö de Suecia.
Otro equipo que logró golear fue el Ferencváros de Hungría al Ludogorets de Bulgaria. Benfica de Portugal no se despeinó para eliminar al Niza de Francia, igual que Pafos de Chipre con Dinamo de Kyiv. El Estrella Roja de Serbia, si bien empató con el Lech Poznán de Polonia, logró imponerse por su triunfo por 3-1 en la ida.
Red Bull Salzburgo de Austria lo intentó tras irse 0-2 al descanso e igualar el global con Brujas. Sin embargo, los belgas remontaron para ganar el partido y avanzar. Por otra parte, Slovan Bratislava de Eslovaquia venció 1-0 al Kairat de Kazajistán, pero cayó en la tanda de penales.
Resultados - Tercera Ronda de Clasificación
|Ida
|Vuelta
|Global
|KF Shkëndija (Macedonia del Norte) - Qarabağ FK (Azerbaiyán)
|0-1
|5-1
|1-6
|Feyenoord Rotterdam (Países Bajos) - Fenerbahçe SK (Turquía)
|2-1
|5-2
|4-6
|Malmö FF (Suecia) - FC København (Dinamarca)
|0-0
|5-0
|0-5
|FK Dynamo Kyiv (Ucrania) - Pafos FC (Chipre)
|0-1
|2-0
|0-3
|Rangers FC (Escocia) - FC Viktoria Plzeň (República Checa)
|0-3
|2-1
|4-2
|FC Red Bull Salzburg (Austria) - Club Brugge (Bélgica)
|0-1
|3-2
|2-4
|FC Kairat Almaty (Kazajistán) - SK Slovan Bratislava (Eslovaquia)
|1-0
|1-0
|
1-1
(4-3)
|PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) - Ferencvárosi TC (Hungría)
|0-0
|3-0
|0-3
|KKK Lech Poznán (Polonia) - FK Crvena Zvezda (Serbia)
|1-3
|1-1
|2-4
|OGC Nice (Francia) - SL Benfica (Portugal)
|0-2
|2-0
|0-4
Cruces - Play-offs
- FK Crvena Zvezda (Serbia) - Pafos FC (Chipre)
- Rangers FC (Escocia) - Club Brugge (Bélgica)
- Ferencvárosi TC (Hungría) - Qarabağ FK (Azerbaiyán)
- Celtic FC (Escocia) - FC Kairat Almaty (Kazajistán)
- FC Basel (Suiza) - FC København (Dinamarca)
- FK Bodø/Glimt (Noruega) - SK Sturm Graz (Austria)
- Fenerbahçe SK (Turquía) - SL Benfica (Portugal)