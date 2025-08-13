Crece la preocupación del Barcelona por este retraso de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona vuelve a dedicar agosto a asegurar a sus jugadores que estarán inscritos a tiempo para jugar, y solo tiene tres días para obtener la autorización antes de su primer partido de Liga contra el RCD Mallorca. Esta semana presentó el informe médico de la operación de espalda de Marc-André ter Stegen, en un intento por activar la regla de lesiones.

El portero alemán ha anunciado previamente que estará de baja unos tres meses, pero el FC Barcelona informa que el diagnóstico es de entre cuatro y cinco meses. En el primer caso, el club culé podría activar la regla de lesiones de LaLiga, lo que le permitiría utilizar el 50% del impacto de su límite salarial para fichar a otro portero. En el segundo, los catalanes podrían utilizar hasta el 80% del límite salarial de Ter Stegen.

Aumenta la inquietud en el conjunto catalán

El FC Barcelona esperaba que el proceso fuera bastante sencillo tras presentar el informe, considerando que el caso estaba claro. Sin embargo, TV3 ha explicado que en el conjunto culé crece la preocupación por la demora de LaLiga en el caso. Afirman que el informe se envió el viernes pasado y que esperaban la resolución como muy tarde el martes, dado que los casos suelen tardar un máximo de 24 horas.

En MD aseguran que el club blaugrana espera una decisión como muy tarde este miércoles y en el club dan por hecho que Joan García estará inscrito antes del choque contra el Mallorca.

Mientras tanto, Marcus Rashford sabe que García será inscrito antes que él. El cedido del Manchester United también está a la espera de ser inscrito, y Marca afirma que tanto él como García reciben casi a diario garantías de que serán inscritos, y hay optimismo de que ambos estarán disponibles contra el Mallorca. Rashford compite por un puesto titular con Ferran Torres ante la ausencia de Robert Lewandowski.