El FC Barcelona tiene dificultades para fichar jugadores en circunstancias normales debido a sus bien documentados problemas financieros desde hace algún tiempo, por lo que se ha centrado en mejorar La Masia. Y lo ha hecho incorporando a varias jóvenes promesas a su prestigiosa cantera desde cualquier lugar del mundo.

Y una de las maneras en que el FC Barcelona ha mejorado La Masia es a través de su colaboración con Africa Foot. La academia, que trabaja con cientos de niños en África, tiene un acuerdo con el club catalán hasta 2028, y desde entonces, varios adolescentes se han unido a La Masia, entre ellos el atacante maliense Ibrahim Diarra, quien estuvo en los planes de Hansi Flick durante la pretemporada.

Según Sport, el FC Barcelona ha cerrado acuerdos para traer a dos jugadores adolescentes más a La Masia. Aboubacar Maiga y Moustapha Traoré se marcharán a Cataluña próximamente, y ambos firmarán a modo de prueba.

¿Quiénes son Aboubacar Maiga y Moustapha Traoré?

De los dos, Maiga es el jugador que mejor encaja en el FC Barcelona actualmente. Es un centrocampista muy técnico y organizador con habilidades excepcionales para el fútbol africano común. Se le considera un mediapunta, y en Can Barça lo ven como alguien que podría adaptarse a la posición de pivote. Los entrenadores de La Masia llevan meses siguiendo su evolución y están convencidos de que podría ser un gran jugador en el futuro.

Traoré es un extremo muy rápido, conocido por su eficacia en el uno contra uno, además de ser un buen centrocampista. Se dice que su habilidad técnica y progresión han sido destacadas por los de La Masia, aunque existe la preocupación por cómo será su rendimiento. Sin embargo, se espera que él y Maiga puedan destacar si se quedan en el FC Barcelona durante años.