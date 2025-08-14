Exfutbolista asegura que algunos jugadores son homosexuales y tienen "novias falsas"

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista Marcus Urban es noticia, no solo por ser conocido desde que se erigió como el primer jugador alemán en declararse públicamente homosexual, sino por una reciente afirmación que está dando la vuelta al mundo.

Esa expresión que está generando revuelo, sobre todo, en redes sociales estuvo apegada a su afirmación referente a que en las principales ligas europeas existen jugadores homosexuales, que han decidido recurrir a “novias falsas y matrimonios falsos” para tapar su orientación sexual.

El alemán por estos días en un asiduo activista y portavoz de muchos eventos relacionado con el mundo LGBTQ+ en el deporte. Sus frases forman parte de algunas de sus reflexiones, compartidas en un extracto adelantado por el diario alemán BILD.

Esas mismas palabras forman parte del libro ‘Mensch Fußballstar’ (Humano, estrella del fútbol), escrito por el periodista suizo Andreas Boni y que tiene previsto un lanzamiento para el 18 de agosto.

¿Hay homosexuales en los clubes fingiendo noviazgos falsos?

Su participación fue bastante reflexiva sobre el tema, en el que abunda en “los miedos de los jugadores y de la gente que los rodea”. “También creo sinceramente que los aficionados ya no son el problema. Los clubes, en gran medida, tampoco lo son. Hoy en día se trata más del clima interno”, dijo.

A su vez, la otra gran revelación que apuntó es lo que estaría detrás de todo el silencio de esos deportistas: “Se organizan novias falsas y matrimonios falsos. Al mismo tiempo, existen agencias que organizan encuentros sexuales. También ganan buen dinero con esto. Pero los representantes de los jugadores a veces organizan estas cosas para sus clientes y luego tienen a los jugadores en sus manos”.

Al mismo tiempo Urban contó que en 2024 se tenía programado un acto conjunto previsto para que algunos profesionales revelaran su orientación el 17 de mayo. Ese objetivo no pudo darse y el tiempo siguió su curso.

"A los jugadores se les frustra una y otra vez su deseo de libertad. Hubo algunos que querían salir del armario. Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación y sus propios miedos".

Finalmente, hay que añadir que esa misma obra, de la que se extrajeron las palabras de Urban, también tiene participación de figuras como Lothar Matthäus o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.