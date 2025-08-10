Josef Martínez llega a 11 goles y se muestra afilado para la última doble fecha FIFA con la Vinotinto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Josef Martínez continúa su gran momento en la temporada 2025 de la Major League Soccer. Este sábado, fue protagonista una vez más al anotar el primer gol del encuentro en la victoria 2-1 del San Jose Earthquakes sobre Vancouver Whitecaps.

Martínez jugó 81 minutos y convirtió desde el punto penal para abrir el marcador, sumando así su undécimo tanto del año en la MLS.

Gol de penal para abrir el camino del triunfo

El tanto de Josef Martínez llegó al minuto 54’, en un momento clave del compromiso. El delantero vinotinto se paró frente al balón con total seguridad, y con un remate ajustado al palo izquierdo del arquero, lo engañó por completo y puso el 1-0 parcial para San Jose Earthquakes. Fue un disparo preciso, con potencia y frialdad, características que han definido su estilo goleador a lo largo de su carrera.

Foto: MLS

Con este nuevo tanto, el atacante criollo continúa consolidándose como una de las figuras del equipo californiano, que busca seguir escalando posiciones en la Conferencia Oeste. Su experiencia está siendo fundamental para el buen momento que vive la franquicia.

Josef Martínez se afila para la doble fecha FIFA con Venezuela

El gran nivel de Josef Martínez llega en un momento determinante para la selección nacional de Venezuela. La Vinotinto se prepara para disputar la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde aún pelea por alcanzar el repechaje, que se disputará en México.

Martínez, con 11 goles en la MLS 2025, demuestra estar en plena forma, con el arco entre ceja y ceja. Su presencia serán una clave para Fernando Batista, quien necesita un ataque preciso y contundente en esta etapa decisiva del camino mundialista.