¡Abandona el City! Jack Grealish nueva estrella del Everton FC (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de casi 5 años lleno de gloria en el Manchester City, el extremo izquierdo Jack Grealish, tendrá la oportunidad de recuperar su brillo como estrella en una nueva organización.

Tal es el caso del Everton, divisa a la que llega en calidad de préstamo, con una cláusula de compra opcional por 50 millones de libras esterlinas.

Misión: Protagonismo

Para el delantero de 29 años, asumir un rol protagónico con este equipo parece ser el objetivo principal, sobre todo tomando en cuenta que su temporada 2024-2025 fue una de las más irregulares para él en los últimos años.

Más allá de tener molestias en la ingle a finales de febrero del 2024, el jugador ha gozado de muy buena salud, pero no de la confianza del entrenador Pep Guardiola.

De hecho, aunque disputó 20 jornadas de la primera división de Inglaterra en la pasada campaña, solo en 7 fue titular y sumó apenas 721 minutos en cancha, aportando un gol y una asistencia.

Cabe destacar que, esta cantidad de tiempo de actividad es la más baja en su carrera desde que debutó con Aston Villa en Premier League en la zafra 2013-2014, con 17 años.

A seguir un legado

Desde su llegada al Everton, el joven delantero mencionó que quería llevar el dorsal #18 en honor a la leyenda inglesa, Wayne Rooney, que se estrenó como profesional en este club con dicha camiseta (en el año 2002).

''Hablé con Wayne Rooney antes de llegar aquí y se lo mencioné (el número que quería llevar), espero que él también esté feliz'', expresó Grealish.