Ederson está cerca de dejar al Manchester City ¿Qué figura podría llegar a sustiturlo? (+video)

El mercado de pases de las ligas europeas sigue activo y uno de los que probablemente abandoné a su club, luego de varias campañas bajo los tres palos, es Ederson, a quien sorprendentemente le gustaría salir del Manchester City. No obstante, la directiva de este club comenzó a buscar opciones y ya "tocaron" una interesante puerta.

El guardameta brasileño venía siendo el hombre fijo en el arco de los "Ciudadanos" desde hace más de cinco zafras, sin embargo, todo parece indicar que desea comenzar nuevos retos, aunque en los papeles, puedan lucir inferiores.

Ederson quieren abandonar al Manchester City:

Recientemente, se dio a conocer que el guardameta de 31 años quiere probar suerte en otra oncena, específicamente en el Galatasaray, según el medio "Fútbol de Inglaterra".

De hecho, aparentemente ya hay acuerdo entre el club y el jugador por tres temporadas y seis millones de euros en sueldo por campaña. No obstante, hay que esperar por el City, para ver si están dispuestos a negociar su traspaso. Incluso, el portero ya lo conversó con su entrenador Josep Guardiola.

El Manchester City quiere ir por Guanluigi Donnarumma:

Algunos medios indican que el City respetará la decisión de Ederson y otros consideran que lo quieren retener por un año más. Lo que sí es cierto, es que los "Citizens" ya le consultaron al París Saint Germain por Donnarumma, después de que se confirmara su salida del club francés.

De hecho, algunas personas aseguran que ya hay un acuerdo previo, pero esperarán que se ejecuté la salida de Ederson, para hacer oficial el contrato con el italiano de 26 años, quien viene de ser campeón de la Champions League, siendo protagonista durante toda la zafra y sería el sustituto perfecto de Ederson Moraes.