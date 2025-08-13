5 venezolanos estarán en este equipo europeo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Kryvbas FC sigue reclutando talento de la Liga FUTVE y lejos de conformarse, los directivos siguen fichando a diferentes jóvenes talentos venezolanos.

El conjunto ucraniano ha quedado satisfecho con el nivel mostrado por los criollos hasta ahora, permitiendo que otros de sus compatriotas también puedan unirse a la plantilla para la presente temporada.

Este miércoles 13 de agosto, el Kryvbas hizo oficial la llegada del pivote venezolano, Andrusw Araujo, procedente de Rayo Zuliano. El joven de 22 años firmó por cinco temporadas y su trasferencia se concretó por 250.000 €.

¡5 venezolanos en Ucrania!

Con esta incorporación, el equipo ucraniano cuenta con cinco venezolanos en su plantel: Gleiker Mendoza, Carlos Paraco, Carlos Rojas, Maiken González y Araujo. Todos vienen de diversos clubes de la Liga FUTVE y pertenecen a la misma agencia, AFV.

La temporada en Ucrania acaba de empezar y algunos de estos nombres ya lograron sumar minutos. Incluso, varios ya marcaron goles importantes como es el caso de Mendoza y Paraco.

De hecho, en el once ideal de la segunda jornada, Gleiker Mendoza apareció en esta selección, tras marcar y asistir en la última fecha. Aún quedan algunas semanas para que finalice el mercado de fichajes y quizás, se podrían completar otras llegadas procedentes de la Liga FUTVE.

Fichajes de jóvenes promesas

Estos movimientos realizados por el Kryvbas FC tienen algo en común. Más allá de tener la misma nacionalidad, es importante mencionar que los cinco criollos están disfrutando de su primera oportunidad en el "Viejo Continente" y van entre los 19 y 23 años.

Sin dudas, es una increíble noticia que un club europeo se interese por el nivel de los jugadores venezolanos y apueste por ellos. Todas las miradas estarán puestas en su desempeño, confiando en que puedan ganarse la titularidad y seguir evolucionando fuera de Venezuela.