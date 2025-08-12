¿Qué pasará con Telasco? Esta figura del Inter Miami cerca del fútbol español

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista argentino Federico Redondo estaría a punto de dejar el Inter Miami para unirse al Elche de la Primera División de Españ, según reportes de AS USA Latino.

Esta posible salida sorprende, ya que es una pieza clave en los planes de Javier Mascherano y tiene un gran futuro por delante. Con esta transferencia, el jugador estaría viviendo sus últimas horas en el club estadounidense.

Cabe destacar, que si transferencia no solo tendrá un impacto en el Inter Miami, sino que también abrirá una nueva puerta para el venezolano Telasco Segovia.

El criollo se ha convertido en un titular indiscutible en el mediocampo del equipo y, con la salida de su compañero, podría asumir aún más responsabilidades en la mitad de la cancha, consolidando su importancia en el esquema de juego.

¿El pasaporte pesa?

Sin embargo, este movimiento también ha reavivado el debate sobre el peso del pasaporte en el fútbol europeo. A pesar de que Telasco Segovia ha mostrado un rendimiento superior a Federico Redondo en lo que va de la temporada, la atención de los clubes, en este caso el Elche, parece inclinarse por el jugador argentino.

Esto pone de manifiesto la percepción de que la nacionalidad de un futbolista puede influir en las oportunidades de desarrollo y transferencia, a pesar de que el rendimiento en el campo sea el factor más importante.

La inminente salida de Federico Redondo al fútbol español deja al Inter Miami ante el desafío de reajustar su mediocampo, mientras que Telasco Segovia se perfila para asumir un rol aún más protagónico en el equipo.