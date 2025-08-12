MLS: El próximo objetivo de Josef Martínez entre los goleadores históricos (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Josef Martínez continúa en una emocionante temporada con el San José Earthquakes. El delantero fue clave en la victoria de su equipo (2-1) sobre Vancouver Whitecaps con anotación desde el punto penal, en la pasada jornada de la Major League Soccer.

El atacante mantiene registros notables en la presente edición del fútbol estadounidense. El experimentado anotó su undécimo tanto de la campaña en 22 partidos y el número 127 en su carrera en tierras norteamericanas.

Martínez se encuentra entre los máximos goleadores de todos los tiempos en la MLS y busca seguir escalando entre los artilleros. El venezolano se ubica el sexto peldaño y busca ingresar al top de los mejores cinco anotadores en la historia del balompié estadounidense.

El objetivo Josef Martínez entre los máximos goleadores

El siguiente objetivo en su carrera en MLS tiene nombre y apellido: Jaime Moreno. El boliviano-estadounidense es el próximo paso de Martínez entre los máximos goleadores en la historia de la competición norteamericana.

El criollo se encuentra a solo seis goles de igualar las 133 dianas que registró el ex atacante en su trayectoria en Estados Unidos. En la presente temporada, el valenciano luce encaminado a superar la marca del quinto artillero histórico de la liga con 11 anotaciones en 22 encuentros jugados.

Martínez ya es considerado una leyenda y uno de los delanteros más letales que ha pasado por la MLS. Además de su participación con San José Earthquakes, el de 'El Combate' se mantiene en un gran momento y se prepara para vestir a la Vinotinto en la venidera doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.