La Vinotinto celebra el nivel de este referente de cara al partido contra Argentina

El central venezolano Nahuel Ferraresi está acaparando todos los reflectores en Brasil gracias a su sobresaliente desempeño con el São Paulo FC. Su rendimiento está siendo tan impactante que no solo se ha convertido en un pilar defensivo, sino que también está dejando huella en el ataque, lo cual es inusual para un zaguero.

En los últimos tres partidos, ha sumado tres asistencias, una cifra impresionante para un defensor central. En lo que va de la temporada, ya acumula un total de cuatro asistencias entre la liga local y la Copa Libertadores.

Este dato se vuelve aún más notable cuando se compara con el mediocampo de su propio equipo, ya que tiene la misma cantidad de pases a gol que todos los centrocampistas del São Paulo juntos.

El mejor central del Brasileirão

Pero el impacto de Nahuel Ferraresi no se limita al ataque. En su rol principal como defensor, está demostrando un dominio absoluto, que tiene boquiabiertos a los aficionados.

Es el líder en duelos ganados (49) entre todos los jugadores del Brasileirão, una estadística que subraya su fortaleza, agresividad y efectividad en la marca. Esta combinación de solidez defensiva y aporte ofensivo lo convierte en uno de los defensores más completos de la liga.

¡Venezuela celebra su nivel!

Para la selección nacional de Venezuela, el momento de forma de Nahuel Ferraresi es una noticia fantástica. La Vinotinto se prepara para enfrentar la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde tendrá dos partidos clave que definirán su clasificación.

Los duelos contra Argentina y Colombia serán determinantes para las aspiraciones del país de llegar por primera vez a un Mundial. Contar con un defensor central en un estado de gracia como Nahuel Ferraresi es una gran ventaja.

Sin duda, el criollo de 26 años es uno de los nombres que la afición vinotinto seguirá de cerca, esperando que su gran rendimiento en el club se traduzca en victorias históricas para la selección.