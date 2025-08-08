¿Polémica? Este sería el árbitro principal para el partido entre Venezuela y Colombia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026 promete ser una fecha de alto voltaje, y el esperado duelo entre Venezuela y Colombia del 9 de septiembre ya empieza a generar noticias incluso antes del pitazo inicial.

Según información revelada de manera extraoficial por el periodista Alfredo Coronis, el brasileño Wilton Sampaio ha sido designado como el árbitro principal para este crucial encuentro que se disputará en el Estadio Monumental de Maturín.

Una designación que levanta polémica

La elección de Wilton Sampaio como juez central ha despertado una ola de comentarios en el entorno del fútbol sudamericano, principalmente por su historial con decisiones polémicas en partidos determinantes.

El árbitro brasileño no estará solo, ya que sus asistentes también serán compatriotas, lo que confirma una terna arbitral completamente brasileña para este compromiso que podría definir la suerte de ambas selecciones.

Venezuela llega a este encuentro con la ilusión de alcanzar el repechaje mundialista, y una victoria en casa frente a Colombia podría ser suficiente para sellar ese objetivo. Sin embargo, la preocupación por el desempeño de Sampaio no es menor.

Sus actuaciones anteriores han sido fuertemente criticadas, tanto en torneos locales como internacionales, lo que ha encendido las alarmas en los aficionados de la Vinotinto.

¿Influirá el arbitraje en el camino de Venezuela?

La gran interrogante que se plantea en las semanas previas al encuentro es si Sampaio será un factor determinante en el desarrollo del juego. Aunque la designación aún no ha sido confirmada oficialmente por la CONMEBOL, la noticia ya ha generado reacciones en las redes sociales.

Pese a ello, el enfoque de los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista debe centrarse únicamente en lo futbolístico. Venezuela necesita sumar los tres puntos en casa, y para lograrlo deberá desplegar su mejor versión en el campo, más allá del árbitro o las circunstancias externas.