MLS: Resultados de la jornada de este domingo 10 de agosto

Por la jornada número 26 de la Major League Soccer, cinco compromisos tuvieron lugar para cerrar la segunda semana de acción en el mes de agosto, clave en la definición de la Postemporada.

El Inter Miami sigue con su presente irregular al ser goleado por cuatro a uno frente al Orlando City en el 'Clásico del Sol' con gran actuación de Luis Fernando Muriel. Otros que también golearon fueron los Seattle Sounders a Los Ángeles Galaxy.

El FC Cincinnati perdió la oportunidad de subir al primer lugar de la Conferencia Este después de caer contra Charlotte. Colorado Rapids y New York Red Bulls también hicieron la tarea y sumaron de a tres.

Resultados - 10/08/2025