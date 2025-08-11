Liga FUTVE: Andrés Ponce hunde al campeón UCV con este golazo

Suscríbete a nuestros canales

Por la jornada número seis de la Liga FUTVE, la Academia Puerto Cabello tuvo que recibir en el Estadio La Bombonerita en Carabobo a UCV FC, vigente campeón del Torneo Apertura del fútbol venezolano.

Se trató de un partido de alta intensidad que finalizó con empate a dos goles tras una remontada in extremis de la escuadra visitante, aunque no le sirve para pelear por los primeros puestos de la tabla.

A los ochenta y un minutos de partido, el delantero Andrés Ponce puso el segundo gol para el elenco local después de disparar un riflazo a sesenta metros de la portería en un momento donde halló desprevenido al guardameta rival.

El nueve del combinado carabobeño hizo valer su condición de fichaje 'bomba' del mercado de verano en la Liga FUTVE para convertir un golazo que hundiría a los académicos, que solo pudieron conformarse con el empate.

La Academia permanece en la quinta posición de la tabla con nueve puntos, mientras que los capitalinos no pudieron aprovechar la derrota de Caracas FC ante Estudiantes y están sextos, con amenaza de abandonar los puestos de Fase Final.