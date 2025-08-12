Manchester City inicia conversaciones con estrella del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City ha dado un paso adelante para concretar el fichaje del delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes. El brasileño es uno de los favoritos del entrenador Pep Guardiola desde hace tiempo y se le ha relacionado con un posible traspaso en el pasado.

Según Florian Plettenberg, de Sky DE, el City ha iniciado conversaciones con el Real Madrid y Rodrygo para un posible traspaso. Si bien se trata de un acuerdo informal, el City ha mostrado su interés en él, tras informes previos que apuntaban a que estaban explorando la posibilidad de fichar al internacional brasileño. Plettenberg añade que no están seguros de poder cerrar un acuerdo permanente con Rodrygo. No se ha tomado una decisión definitiva sobre el traspaso.

¿Por qué Rodrygo está abierto a salir del Real Madrid?

A Rodrygo se le ha dejado claro que ya no es una pieza clave en los planes del Real Madrid de cara al futuro, y más aún en el Mundial de Clubes. Rodrygo disputó poco más de 90 minutos en los seis partidos que disputó el equipo de Xabi Alonso, y solo fue titular en un partido contra Estados Unidos.

¿Cuánto costaría fichar a Rodrygo?

Desde la capital española han surgido cifras dispares sobre el coste de sacar a Rodrygo del Santiago Bernabéu. Según informes, el Arsenal ha preguntado por una cesión, pero no está claro si el Real Madrid estaría dispuesto a ello. El Real Madrid aspira a una cifra de 100 millones de euros, con un mínimo mencionado de 80 millones, que probablemente requeriría complementos.

Xabi Alonso podría respaldar la operación

El entrenador Xabi Alonso, además de dejar claro que Rodrygo no será un jugador clave, probablemente vería con buenos ojos los fondos que se generen con cualquier traspaso. Considera que el Real Madrid necesita otro centrocampista, y el presidente Florentino Pérez está igualmente interesado en Rodri Hernández, del City.