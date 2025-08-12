Vinicius mantiene conversaciones con este grande de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, ha sido objeto de especulaciones intermitentes sobre su futuro durante el último año, tras el interés de Arabia Saudí. Pocos han considerado la posibilidad de que el brasileño pueda fichar por un club europeo.

El jugador de 25 años aún no ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid tras meses de estancamiento. Según informes, ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre los términos, pero recientemente, Vinicius ha solicitado un salario igual o superior al de Kylian Mbappé. Aunque Arabia Saudí ha sido mencionada como la principal candidata para una posible salida, parece haber bajado la guardia.

Manchester City a la vista

Según indykaila, Vinicius ha mantenido conversaciones secretas con el Manchester City, el gigante de la Premier League. Se dice que están explorando la posibilidad de fichar a su compañero Rodrygo Goes, pero afirman que Vinicius también está abierto a dejar el Santiago Bernabéu. Aunque le preocupa el proceso judicial con la Premier League por incumplimiento financiero, Vinicius está considerando sus opciones.

Dicen que un traspaso podría estar en el horizonte este verano o el próximo. Los rivales del City, Liverpool, Manchester United, Arsenal y Chelsea, siguen de cerca de Vinicius, quien está "muy interesado" en fichar por la Premier League.

La ecuación cambia para el Real Madrid

No está claro si el Real Madrid aprobaría el traspaso de Vinicius a otro equipo europeo, y cabe destacar que, en ese caso, buscarían a una estrella del Manchester City. Existen dudas sobre su compatibilidad con Kylian Mbappé, y el Real Madrid ha dejado claro que el equipo se construirá en torno al francés. Mientras que un posible traspaso a Arabia Saudí implicaría una tarifa de cientos de millones, y traspasarlo a otro continente, venderlo a un rival de la Champions League por un precio más modesto es una ecuación diferente.