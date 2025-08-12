Capitanes de LaLiga plantean sus preocupaciones por el juego en Miami

Suscríbete a nuestros canales

El lunes se confirmó lo que se venía gestando desde hacía siete años: la RFEF trasladó a la UEFA y la FIFA la solicitud de LaLiga para disputar un partido en Estados Unidos. El «juego estadounidense» lleva tiempo gestándose, pero tiene sus detractores, incluso dentro del FC Barcelona.

El equipo catalán siempre ha sido el que se ha incluido en los intentos de organizar un partido en EE. UU., y este año, su último partido de 2025 será contra el Villarreal. Originalmente programado para el 21 de diciembre en La Cerámica, ahora se propone que el partido se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Según MD, ninguno de los capitanes de LaLiga tenía conocimiento de la situación hasta el lunes, incluidos los del FC Barcelona (Marc-André Ter Stegen) y el Villarreal (Dani Parejo). Afirman que la AFE (Asociación Española de Futbolistas) ha solicitado más información sobre el partido. Si bien no se oponen explícitamente a la idea de jugar en el extranjero, sí han solicitado más información sobre los periodos de descanso propuestos, las condiciones en Miami, las pólizas de seguros y los ingresos adicionales por derechos de televisión.

La AFE votó inicialmente en contra de la idea, añadió RAC1, y su reunión con LaLiga y la RFEF fue tensa. Les sorprendió la votación, antes de la cual no se dieron detalles y en la que no participaron el presidente de LaLiga ni el vicepresidente de la RFEF, Javier Tebas.

La AFE podría vetar el partido de EE. UU

El periódico catalán continúa afirmando que existe la posibilidad de que la AFE vete la idea si no se respetan los descansos suficientes o si no se aclaran los asuntos mencionados. Solo en ese caso, se plantearían suspender este partido o cualquier otro en el extranjero. Actualmente, el asunto está en manos de la UEFA y la FIFA, y LaLiga está ansiosa por obtener luz verde para la propuesta