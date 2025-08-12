RFEF anuncia nueva medida sobre el sistema arbitral

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva novedad ha surgido en el sistema arbitral de España. La RFEF (Real Federación Española de Fútbol), mediante el órgano rector encargado de las designaciones arbitrales a nivel profesional (Comité Arbitral de la Competición Profesional, CACP), hicieron oficial una nueva medida para dar soluciones a problemas que se han venido presentando en las últimas temporadas.

La normativa responde a que "Los equipos arbitrales de cada partido se publicarán el día anterior de su disputa antes de las 16.00 horas".

La temporada pasada los árbitros eran anunciado con varios días de antelación. Por ejemplo, una jornada normal, que diera inicio el viernes y finalización era el lunes, el equipo arbitral de cada uno de los 10 partidos de Primera o de los 11 de Segunda, se conocía el jueves de esa misma semana, ahora el cambio será que, se conocerán un día antes.

Cronograma arbitral

La dinámica será: El jueves se conocerán los árbitros oficiales de los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion del viernes; el viernes, los del sábado; el sábado, los del domingo; y el domingo, el del lunes .

La RFEF mediante un comunicado oficial, confirmó que esta decisión forma parte de una lista de medidas impulsadas por el proceso de reorganización del estamento arbitral "adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español".